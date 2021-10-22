Грузовик врезался на скорости в толпу прохожих в Токио

В Токио в районе Тайто водитель грузовика наехал на толпу прохожих, которые шли по тротуару. В результате инцидента три человека получили травмы. Об их теперешним состоянии не сообщается, написало информационное агентство Kyodo.

Правоохранительные органы начали проверку. О том, в каком состоянии находился водитель, ничего не известно. Опрашиваются возможные свидетели происшествия, сообщила «Свободная пресса». Ранее стало известно о столкновении пассажирского автобуса с легковым автомобилем в Санкт-Петербурге. В результате ДТП восемь пассажиров автобуса увезли в больницу с различными травмами. Водитель иномарки погиб на месте.