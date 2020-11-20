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    20 ноября 2020, 08:55

    Грузовик въехал в похоронную процессию в Китае

    Александра Ломейко

    В Китае грузовик въехал в похоронную процессию. Под колесами погибли девять человек, еще четверо пострадали. На место происшествия приехали сотрудники полиции.

    Авария произошла в центральной китайской провинции Хэнань, сообщило агентство «Синьхуа». Министерство общественной безопасности КНР отправило в район аварии следственную группу.

    Известно, что ДТП произошло в городе Синьян утром 20 ноября. Всех пострадавших госпитализировали.

    Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.