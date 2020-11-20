Грузовик въехал в похоронную процессию в Китае

В Китае грузовик въехал в похоронную процессию. Под колесами погибли девять человек, еще четверо пострадали. На место происшествия приехали сотрудники полиции.

Авария произошла в центральной китайской провинции Хэнань, сообщило агентство «Синьхуа». Министерство общественной безопасности КНР отправило в район аварии следственную группу. Известно, что ДТП произошло в городе Синьян утром 20 ноября. Всех пострадавших госпитализировали. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.