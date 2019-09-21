Грузовик столкнулся с маршруткой под Одессой. Погибли 9 человек

Более 10 детей пострадали во время аварии подо Львовом Подробнее

Авария произошла 21 сентября на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское. Маршрутка с людьми ехала в Одессу, но во время движения столкнулась с грузовиком, который возвращался из областного центра.

В Сети появилось видео с места аварии, снятое очевидцами. На кадрах видно, что перевернутая маршрутка лежит на одной стороне обочины, а через дорогу стоит бензовоз. Кабина грузовика сильно повреждена, а на дороге валяется куча обломков.

По предварительным данным, жертвами ДТП стали девять человек. Четверо пассажиров получили различные травмы. Но точное число пострадавших еще уточняется.

Сейчас на месте случившегося работает следственно-оперативная группа, а также прибыли спасатели и врачи. Специалисты выясняют все детали и обстоятельства аварии.