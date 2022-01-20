Грузовик со взрывчаткой взорвался в Гане и унес жизни десятков людей. Видео

Грузовик со взрывчаткой взорвался в Гане. В результате погибли более 100 человек. Один из местных жителей заснял последствия взрыва на видео, которое опубликовал в соцсети.

На кадрах видно, что взрыв разрушил большое количество построек. На месте разбросаны различные обломки, а также стоят покореженные машины. Грузовик со взрывчаткой оставил после себя довольно глубокий котлован.

Сейчас в Гане идет работа по разбору завалов. Сотрудники Национальной пожарной службы Ганы вытащили из-под обломков тела погибших, сообщил Akasanomagh. Правоохранители призвали местных жителей сохранять спокойствие. Они заявили, что им удается справляться с ситуацией.

Все обстоятельства и причины взрыва предстоит выяснить специалистам. Точное количество жертв и пострадавших продолжают устанавливать.