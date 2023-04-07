Мир 07 апреля 2023, 10:20 Грузовик с лакокрасочными материалами перевернулся и загорелся в Узбекистане МЧС: в Узбекистане загорелась фура с лакокрасочными материалами, пострадали 6 человек

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Грузовик с лакокрасочными материалами перевернулся и загорелся на трассе в Узбекистане. По предварительной информации республиканского МЧС, шесть человек пострадали. СМИ сообщают и об одном погибшем. Происшествие попало на видео.

Судя по записи, фура пыталась обогнать легковушку, но водитель не справился с управлением, и машина завалилась на бок. Потом вспыхнуло пламя. Водитель грузовика погиб, написал RT. Еще три автомобиля получили повреждения.

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МЧС уточнило, что авария случилась на перевале Камчик (259-й километр автодороги «Ташкент — Ош») накануне около 11:00.

«Мгновенно на место прибыли пожарно-спасательные отряды МЧС, которые в течение 25 минут ликвидировали пожар. Во время тушения одна сторона перевала была временно закрыта», — сказано в сообщении ведомства.

В 12:30 движение по трассе восстановили. МЧС предоставило информацию о количестве пострадавших, однако официальных данных о погибшем нет.