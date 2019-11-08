Грузовик разбил 27 машин на территории автосервиса в Чехии

По данным издания, авария произошла в городе Простеев. В результате произошедшего никто не пострадал. По словам пресс-секретаря полиции, общая сумма нанесенного ущерба превысила восемь с половиной миллионов крон. В перерасчете на доллары это порядка 375 тысяч. После проверки водителя правоохранители исключили употребление им наркотиков и алкоголя. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.