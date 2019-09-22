Грузовик протаранил толпу в Китае. Погибли 10 человек

Автомобиль въехал в группу людей утром 22 сентября в деревне Чженьжихуа городского округа Сянтань. Грузовой автомобиль перевозил гравий.

Сейчас водитель транспортного средства уже задержан. Правоохранительные органы выясняют, по какой причине грузовик влетел в пешеходов.