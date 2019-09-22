Грузовик протаранил толпу в Китае. Погибли 10 человек
Грузовик наехал на толпу людей в провинции Хуань в Центральном Китае. В резальтате происшествия 10 человек погибли, еще 16 получили травмы. Об этом сообщили в транспортной полиции, передает РИА «Новости».
Автомобиль въехал в группу людей утром 22 сентября в деревне Чженьжихуа городского округа Сянтань. Грузовой автомобиль перевозил гравий.
Сейчас водитель транспортного средства уже задержан. Правоохранительные органы выясняют, по какой причине грузовик влетел в пешеходов.