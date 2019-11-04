Грузовик Cygnus с духовкой и жилетом от радиации прибыл на МКС. Видео

Космический грузовик Cygnus прибыл на Международную космическую станцию. Среди доставленных вещей специальный жилет для защиты от космической радиации, который потом планируют использовать для высадки на Луну и Марс.

Ракета-носитель Antares с Cygnus стартовала с космодрома в Виргинии 2 ноября. Этот полет посвящен участнику лунной миссии «Апполон-12», астронавту Алану Бину. Корабль будет оставаться на станции до 13 января.

NASA ведет прямую трансляцию прибытия космического корабля к МКС. В данный момент проходит стыковка со станцией. Астронавты Джессика Меир и Кристина Кук уже захватили Cygnus механическим манипулятором Canadаrm2.

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Cygnus привез на МКС 3,7 тонны груза. Это предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов. Кроме жилета для защиты от космической радиации, на борту Cygnus находится экспериментальный духовой шкаф Zero-G Oven, который позволит готовить пищу в условиях гравитации. В будущем его тоже могут использовать для длительных космических миссий.

Кроме того, грузовик доставил материалы для эксперимента The Made in Space Recycler. Речь идет о переработке в космосе пластика для использования в качестве материала для орбитальных 3D-принтеров.