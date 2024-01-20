Мир 20 января 2024, 08:03 Грузопоток через Суэцкий канал упал на 40% Грузопоток через Суэцкий канал упал на 40% из-за конфликта в Красном море РИА «Новости»

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Конфликт Запада с хуситами в Красном море привел к тому, что грузопоток через Суэцкий канал упал на 40%. Об этом РИА «Новости» заявил аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.

По его словам, нападения на американские корабли показали, что быстро ликвидировать угрозы со стороны хуситов не получится. Ситуация будет иметь серьезные последствия в среднесрочной перспективе. Уже сейчас грузопоток через Суэцкий канал заметно упал, а морской импорт в Европу резко сократился.

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«Подскочила стоимость фрахта», — добавил он.

Наджаров подчеркнул, что нападения хуситов серьезнее, чем грабежи сомалийских пиратов. Йеменские повстанцы — военная сила, а не африканская банда.

С учетом этих рисков страховщики не хотят страховать суда, которые идут через Баб-эль-Мандебский пролив. Этот конфликт отразится на Египте и Европе, подытожил эксперт.

Ранее хуситы дважды атаковали военный корабль ВМС США в ответ на удары по их позициям.