Грузоперевозчики в Испании намерены бастовать из-за цен на бензин | 360°

Мир 09 ноября 2022, 16:50 Грузоперевозчики в Испании намерены бастовать из-за цен на бензин

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В Испании работники сектора грузоперевозок из-за высоких цен на топливо планируют выйти на бессрочную забастовку. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

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По данным издания, Национальная платформа выступила организатором забастовки. Там обозначили, что Минтранс Испании не соблюдал закон, который предполагает, что работники сектора не будут трудиться себе в убыток. Уточняется, что сейчас стоимость бензина в стране превысила два евро за литр.