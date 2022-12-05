Мир 05 декабря 2022, 14:43 Грузинскую оппозицию обвинили в отправке боевиков на Украину Премьер Грузии Гарибашвили обвинил оппозицию в подготовке боевиков для ВСУ РИА «Новости»

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Оппозиционные политики Грузии вербуют и отправляют жителей республики для участия в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением в ходе заседания правительства выступил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Он подчеркнул, что оппозиционеры с начала проведения специальной военной операции стояли за организацией провокаций в Грузии. Теперь они начали отправлять граждан для участия в боевых действиях на Украине.

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Гарибашвили добавил, что сами оппозиционные политики на передовую не спешат. Вместо этого они публикуют посты и селфи из Киева в социальных сетях.

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По словам главы правительства Грузии, с начала специальной военной операции на Украине погибли 33 жителя республики. В том числе пять человек, принимавших участие в боевых действиях под Артемовском на стороне Украины.

Премьер-министр выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что доставку тел и похороны оплатит государство.

Гарибашвили отмечал, что власти Украины просили от оппозиции открыть второй фронт против России. По его словам, все политики непарламентских партий находятся в постоянном контакте с украинскими чиновниками и преследуют цель лишить республику независимости.