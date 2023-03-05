Мир 05 марта 2023, 01:30 Грузинский пес получил награду за спасение человека в Турции МВД Грузии наградило собаку за поиск людей после землетрясения в Турции Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Министерство внутренних дел Грузии распорядилось представить к награде собаку, которая участвовал в работах по ликвидации последствий землетрясения в Турции. Животное по кличке Тинто получило жетон «За спасение жизни», говорится на сайте ведомства.

По данным грузинского МИД, пес помог вытащить одного человека из-под завалов после стихийного бедствия. Отмечается, что животное оказало важную роль в ходе работы спасателей на территории Турции.

Реклама

«Собака-спасатель Тинто службы управления чрезвычайными ситуациями МВД, помогающая в реагировании на особые ситуации, награждена специальным жетоном „За спасение жизни“», — сообщили в грузинском ведомстве.

Реклама

На церемонии вручения присутствовал заместитель главы пожарно-спасательного департамента Мамука Сепиашвили.

МВД Турции ранее сообщило, что число жертв землетрясений в Турции уже приблизилось к 46 тысячам человек. По словам главы ведомства Сулеймана Сойлу, в результате обрушилось 26 300 зданий, на месте происшествия проводились поисково-спасательные работы.