Грузинское правительство ушло в отставку

Правительство Грузии отправилось в отставку после начала работы нового парламента. Теперь премьер-министр страны Георгий Гахария и весь Кабинет министров будут исполняющими обязанности, сообщила пресс-служба правительства.

«Правительство сложило свои полномочия. Отныне премьер и весь Кабинет [министров] являются исполняющими обязанности», — привел ТАСС слова сотрудника пресс-службы.

Теперь у парламента есть почти месяц для утверждения нового состава правительства. Кандидатуру премьера представит правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Это произойдет в течение двух недель после проведения первого заседания. Как пишет «Sputnik Грузия», Кабинет министров снова возглавит Гахария.

После представления грузинский премьер сформирует Кабинет министров и представит парламенту свою программу. Чтобы Кабинет министров утвердили, необходимо заручиться поддержкой 76 депутатов парламента.

Парламентские выборы проходили в Грузии 31 октября. По результатам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», пишет «Газета.ru». После этого в стране начались протесты, а оппозиционные партии потребовали провести повторные выборы.