Грузинский политик высказался об открытии границ с Россией

По данным сайта «Аргументы и факты», Абашидзе напомнил, что перелеты решили прекратить власти России. Несмотря на это, в Грузии готовы обсудить открытие границ. Он уточнил, что при этом, конечно же, будет учитываться эпидемическая ситуация в обеих странах.