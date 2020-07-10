Грузинский МИД вызвал посла Украины из-за Саакашвили

Михаил Саакашвили написал в соцсетях, что не считает легитимным действующее руководство Грузии. Подобные заявление вызвали у Тбилиси обеспокоенность, поскольку они наносят значительный ущерб отношениям обоих стран. Грузия выразила надежду, что Украина даст надлежащую оценку словам Саакашвили.