Грузинский МИД вызвал посла Украины из-за Саакашвили
Внешнеполитическое ведомство Грузии вызвало украинского посла Игоря Долгова из-за высказываний главы исполкома украинского национального совета реформ Михаила Саакашвили. Об этом сообщил «Царьград».
Михаил Саакашвили написал в соцсетях, что не считает легитимным действующее руководство Грузии. Подобные заявление вызвали у Тбилиси обеспокоенность, поскольку они наносят значительный ущерб отношениям обоих стран. Грузия выразила надежду, что Украина даст надлежащую оценку словам Саакашвили.