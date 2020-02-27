Грузинский генерал рассказал, что Саакашвили занимался контрабандой оружия на Украине

Генерал заявил, что Саакашвили занимался контрабандой наркотиков и оружия как будучи президентом Грузии, так и на посту губернатора Одесской области.

«Когда Саакашвили был губернатором Одесской области, он там занимался контрабандой оружия вместе со своим дядей. Занимался контрабандой наркотиков», — процитировало Цителашвили РИА ФАН.

Он заявил, что Саакашвили продавал оружие боевикам в Сирии. По словам генерала, он располагает доказательствами вины экс-губернатора Одесской области.