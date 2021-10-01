Грузинский депутат Мдинарадзе: Саакашвили не покидал Украину и находится в какой-то дыре

Депутат партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе заявил, что сообщавший ранее о возвращении на родину Михаил Саакашвили не въезжал в страну. Политик уличил экс-президента в обмане, написал ТАСС.

Секретарь правящий в Грузии партии сообщил, что у него есть неопровержимая информация о том, что экс-президент не прибывал в Грузию.

«Саакашвили не покидал Украину. Сейчас он находится в какой-то дыре и по телефонам что-то планирует», — выступил с заявлением Мдинарадзе.

Утром 1 октября на своей странице в Facebook бывший лидер Грузии написал о том, что спустя восемь лет снова находится в Грузии. Пост он сопроводил пожеланием доброго утра.

Однако политолог Алексей Мартынов призвал не верить заявлениям Саакашвили. По мнению эксперта, политик занимается провокациями, а при пересечении границы его должны задержать сотрудники правоохранительных органов. В Грузии против бывшего президента обвиняют в совершении серьезных преступлений.

Сам опальный политик ранее назвал Украину местом скопления преступников со всего постсоветского пространства.