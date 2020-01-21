Грузинские власти захотели восстановить авиасообщение с Россией

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава заявила, что в стране обеспечен хороший уровень безопасности для туристов. Она также понадеялась, что Россия возобновит авиаперелеты.

«Мы положительно воспримем отмену нерационального запрета на прямое авиасообщение», — сказала министр. Ее слова привела газета «Взгляд».

По ее словам, несмотря на запрет рейсов, в стране отметили рост туризма. Турнава добавила, что российские туристы приезжают в Грузию, пересекая сухопутную границу или с помощью непрямых рейсов.

«Они сами говорят, что для них Грузия — безопасная страна. Соответственно, в повестке дня больше нет вопроса безопасности, из-за которого Россия отменила прямые рейсы», — подчеркнула она.

Министр добавила, что пока у нее нет информации о возобновлении прямого авиасообщения. Однако политик надеется, что в скором времени это произойдет.

За 2019 год Грузию посетили 1 миллион 463 тысячи 40 туристов из России. Больше всего отдыхающих в прошлом году было из Азербайджана (более 1,5 миллиона человек), чуть меньше туристов из Армении (свыше 1,3 миллиона человек). Всего за счет туризма Тбилиси заработал в ушедшем году более трех миллиардов долларов.

Авиасообщение между Грузией и Россией прекратилось в июле 2019 года. Это произошло из-за беспорядков, которые возникли в Тбилиси после приезда российской делегации на официальное мероприятие в конце июня прошлого года и нелицеприятных высказываний грузинского руководства в адрес РФ.

В конце 2019 года Грузия подсчитала убытки от отмены авиасообщения с Россией. Они составили 300 миллионов долларов.