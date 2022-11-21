Мир 21 ноября 2022, 14:28 Грузинские власти отказали Саакашвили в помиловании Президент Грузии Зурабишвили: о помиловании Саакашвили речи не идет РИА «Новости»

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Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили никто не желает смерти, но о помиловании речи пока все равно не идет. Об этом заявила лидер страны Саломе Зурабишвили, комментируя информацию о его состоянии, сообщил ТАСС.

По словам Зурабишвили, она не собирается помиловать Саакашвили, потому что это станет поводом для серьезной поляризации общества.

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«Люди жили во время его режима, и в Грузии нет практически ни одной семьи, которая бы не ощутила, что значит иметь такой авторитарный режим», — заметила политик.

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Президент Грузии заметила, что не хочет, чтобы Саакашвили умер в тюрьме или необратимо подорвал здоровье. Поэтому, по ее словам, она уделяет пристальное внимание заключениям медиков, которые обследуют Саакашвили.

Зурабишвили добавила, что сейчас против экс-главы Грузии продолжается судебное производство, поэтому она не может его помиловать. Законодательство страны разрешает эту меру только после окончания всех процедур.

В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел. По двум из них его приговорили заочно к девяти годам тюрьмы. Его арестовали в 2021 году, после того как он незаконно пересек границу страны. За это преступление ему дополнительно грозит еще до пяти лет лишения свободы.

Во время заключения он не раз жаловался на ухудшение состояния здоровья.