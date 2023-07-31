Мир 31 июля 2023, 15:07 Грузинские оппозиционеры забросали яйцами и бутылками автобусы с россиянами в Батуми «Батумелеби»: в Батуми автобус с россиянами с лайнера Astoria Grande закидали яйцами РИА «Новости»

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В Батуми участники акции протеста закидали яйцами автобус и микроавтобусы с российскими туристами, прибывшими в Грузию на круизном лайнере Astoria Grande. Об этом сообщило местное агентство «Батумелеби».

«Полиция организовала кордон и тем самым пропустила в город микроавтобус с прибывшими российскими туристами», — указали в публикации.

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В агентстве уточнили, что грузинская оппозиция кидала в машины с россиянами бутылки и яйца.

Из-за агрессивного поведения протестующих в Батуми организаторы круиза решили вычеркнуть из программы заход в этот город. Местная полиция арестовала нескольких нарушителей порядка.

На прошлой неделе участники акции протеста взбунтовались после захода в порт Astoria Grande с россиянами на борту. Оппозиция заявила, что так граждане РФ обошли международные санкции. Их не смутили слова руководства страны о том, что судно, которое ходит под флагом Палау, не подпадает под ограничения.