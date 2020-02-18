Грузинские оппозиционеры устроили митинг у парламента
Грузинские оппозиционеры проводят акцию протеста у здания парламента. Люди выступают против назначения генпрокурором Ираклия Шотадзе. Об этом написало РИА «Новости».
Ираклий Шотадзе уже занимал эту должность, но ушел в отставку. Причина — громкое дело об убийстве подростка.
Протестующие освистывают депутатов, приезжающих на заседание. Несколько словесных перепалок уже произошло между участниками акции протеста и сотрудниками правоохранительных органов.
Оппозиционеры пытались перекрыть проезжую часть, сообщил сайт «Аргументы и факты».