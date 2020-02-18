    18 февраля 2020, 13:24

    Грузинские оппозиционеры устроили митинг у парламента

    Анастасия Кременчугская

    Грузинские оппозиционеры проводят акцию протеста у здания парламента. Люди выступают против назначения генпрокурором Ираклия Шотадзе. Об этом написало РИА «Новости».

    Ираклий Шотадзе уже занимал эту должность, но ушел в отставку. Причина — громкое дело об убийстве подростка.

    Протестующие освистывают депутатов, приезжающих на заседание. Несколько словесных перепалок уже произошло между участниками акции протеста и сотрудниками правоохранительных органов.

    Оппозиционеры пытались перекрыть проезжую часть, сообщил сайт «Аргументы и факты».