Мир 14 июня 2023, 03:56 Грузинские наемники в ВСУ захватили дорогие особняки в Херсоне Грузинские наемники из «Кавказского легиона» ахватили дорогие особняки в Херсоне Freepik

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Наемники из состава «Кавказского легиона» захватили два квартала дорогих особняков в престижном районе Херсона. Об этом сообщил РИА «Новости» сотрудник силовых структур.

«По состоянию на 30 мая группа наемников, входящих в состав „Кавказского легиона“, совместно с военнослужащими ВС Украины дислоцировалась в частном двухэтажном доме по адресу город Херсон, 4-я улица Веревчина, дом 23а», — сказано в сообщении.

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Источник отметил, что здание находится в элитной застройке, вокруг него есть частные домовладения. На первом и втором этажах живут наемные бойцы из Грузии. Среди них есть руководитель «Кавказского легиона» Ладо Гамсахурдия. Рабочие помещения находятся, вероятно, на цокольном этаже.

По словам источника агентства, дом захватили при помощи советника Гамсахурдия, который несет ответственность за ведение разведывательной работы. Его зовут Алексей Любинский, в зоне боевых действий имеет позывной Херсон, ранее в Запорожской области был замечен в совершении преступлений.

Еще в конце прошлого года Любинский вместе с участниками «Кавказского легиона» захватывал частные домовладения в Запорожской области, вероятно, принадлежащие мирным жителям, которые положительно относятся к России. Кроме того, у спецслужб РФ есть доказательства, что наемники получали посылки с гуманитарной помощью по адресу захваченных домов.

Ранее стало известно, что бои с националистами киевского режима в Запорожской области длились восемь часов. Российские военные пресекли все попытки боевиков прорвать линию фронта.