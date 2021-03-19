Грузинская медсестра умерла после прививки AstraZeneca

Впавшая в кому после прививки вакциной AstraZeneca 27-летняя медсестра скончалась в больнице Тбилиси. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя медицинского учреждения.

Сотрудница больницы заявила, что девушка умерла утром, в пятницу, 19 марта. Она находилась в шоковом состоянии.

Телеканал «Рустави 2» уточнил, что медсестре поставили прививку в больнице города Ахалцих. У нее началась аллергическая реакция, которая переросла в анафилактический шок. Впавшую в кому девушку перевезли в университетскую больницу Тбилиси.

Врачи пытались ее спасти, но у привитой медсестры остановилось сердце.

На этой неделе несколько европейских стран объявили о временном прекращении вакцинации граждан вакциной AstraZeneca после сообщений о том, что от препарата у людей появляются тромбы.

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) провело расследование по влиянию вакцины на организм. В своем заявлении ведомство заявило, что эффективность вакцины превышает риски побочных явлений.

Связи между возникновением тромбов и препаратом не нашли. При этом в ведомстве уточнили, что AstraZeneca действительно приводит к загустению крови у людей с низким уровнем тромбоцитов. Это редкие случаи, которые специалисты намерены изучать дальше.