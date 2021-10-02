«Грузинская мечта» и «Единое нацдвижение» заявили о победе на выборах

Партии «Грузинская мечта» и «Единое нацдвижение» заявили, что они победят на выборах в органы местного самоуправления в Грузии. Первая партия является провластной, а вторая — оппозиционной.

По данным РИА «Новости», председатель «Нацдвижения» Ника Мелия заявил, что «Грузинская мечта» отличное понимает, что победу одержит оппозиционная партия, но ничего не может сделать.

«Оппозиция в Тбилиси уверенно выигрывает и на референдуме, и на выборах мэра Тбилиси. Теперь главное прийти в оставшиеся часы и увеличить эту разницу», — сказал он.

Председатель партии «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили также заявил об уверенной победе на выборах. По его словам, это будет восьмая победа партии.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили также уверен в победе «Грузинской мечты» во всех муниципалитетах.

Ранее политика Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Об этом также сообщил Гарибашвили. Изначально бывший президент утверждал, что вернется на родину вечером 2 октября. В качестве подтверждения своих намерений он опубликовал скриншот билета. Тогда же Гарибашвили заявил о том, что ему будет грозить арест.