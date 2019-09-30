Грузинская делегация решила не участвовать в открытии сессии ПАСЕ из-за возвращения России

Глава украинской делегации в ПАСЕ признала необходимость диалога с РФ Подробнее

Глава грузинской делегации в ПАСЕ Тамар Чугошвили выразил сожаление из-за того, что большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержало возвращение России в организацию. По его словам, лишь несколько стран выступают против этого решения, и Тбилиси находится в координации с этими государствами.

«Мы не будем участвовать в различных мероприятиях и встречах или пленарной сессии, которые носят торжественный характер», — цитирует Чугошвили «Свободная пресса».