Грузинская делегация решила не участвовать в открытии сессии ПАСЕ из-за возвращения России
Грузинские делегаты намерены отказаться от участия в мероприятиях по случаю открытия осенней сессии ПАСЕ из-за восстановления права голоса России в этой организации, передает ТАСС.
Глава украинской делегации в ПАСЕ признала необходимость диалога с РФПодробнее
Глава грузинской делегации в ПАСЕ Тамар Чугошвили выразил сожаление из-за того, что большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержало возвращение России в организацию. По его словам, лишь несколько стран выступают против этого решения, и Тбилиси находится в координации с этими государствами.
«Мы не будем участвовать в различных мероприятиях и встречах или пленарной сессии, которые носят торжественный характер», — цитирует Чугошвили «Свободная пресса».