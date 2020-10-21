Грузин с гранатой захватил заложников в банке в Зугдиди

Неизвестный мужчина захватил заложников в банке грузинского города Зугдиди. По предварительным данным, он угрожает окружающим автоматом и гранатой. Сейчас идет спецоперация.

По данным Первого канала страны, злоумышленник пришел в «Банк Грузии» и захватил заложников — среди них и сотрудники, и посетители. Пока нет информации о том, чего добивается преступник. На месте работают местные полиция и спецназ.

По данным местного телевидения, в заложниках у мужчины могут находиться до 30 человек.