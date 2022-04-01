Грузия заявила о поддержке антироссийских санкций

В Грузии заявили, что поддерживают введенные антироссийские санкции на фоне спецоперации РФ на Украине. Ограничения оказали влияние на финансовый сектор страны.

Президент республики Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN возразила американской журналистке Кристиан Аманпур, которая указала на отказ правительства Грузии поддержать введенные против России ограничения.

«В первую очередь, мы поддерживаем все международные финансовые санкции (против России — прим. ред.)», — сказала Зурабишвили.

По ее словам, санкции уже повлияли на финансовый сектор Грузии. Тем не мене страна принимает участие «во всех резолюциях, принятых в поддержку Украины».

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили, напомнило РИА «Новости», ранее назвал присоединение страны к ограничительным мерам против РФ противоречащим национальным интересам Грузии.