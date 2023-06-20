Мир 20 июня 2023, 07:44 Грузия вышла на первое место по поставкам в Россию «Коммерсант»: Грузия вышла на первое место по поставкам вин в Россию piqsels

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Грузия по итогам первой половины 2023 года вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию, обойдя Италию. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

В период с января по май грузинские поставщики ввезли в Россию 24,15 миллиона литров тихих вин, тогда как Италия поставила 23,36 миллиона литров. По сравнению с 2022 годом объем вырос на 63% и 31% соответственно.

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Таким образом, доля грузинских тихих вин в России увеличилась до 19,1%, а из Италии — 18,5%.

В декабре 2022 года сообщалось, что страны Евросоюза существенно нарастили объем поставок вина в Россию. В шесть раз увеличила поставки Австрия, в пять — Болгария и в три — Хорватия.

Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов заявлял, что у отечественных виноделов стоит амбициозная цель — сформировать осознанное желание у россиян приобретать отечественное вино, а не импортное.