Грузия выразила неготовность к посещению парада Победы в Москве

Зурабишвили подчеркнула, что в настоящий момент не готова принять однозначное решение о посещении 75-го юбилейного парада. Политик планирует обсудить приглашение на встрече с Зеленским в Незалежной.

Интернет-пользователи отреагировали на такие действия президента негативно.

«Давайте с Гитлером еще обсудите», — отметил Telegram-канал «Пул № 3».

Ранее власти России на парад Победы в Москве пригласили турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако ответ еще не получили.