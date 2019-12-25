Грузия выразила неготовность к посещению парада Победы в Москве
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не знает, принять ли приглашение на московский парад Победы в 2020 году. Лидер страны решила попросить совет у главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил «Царьград».
Зурабишвили подчеркнула, что в настоящий момент не готова принять однозначное решение о посещении 75-го юбилейного парада. Политик планирует обсудить приглашение на встрече с Зеленским в Незалежной.
Интернет-пользователи отреагировали на такие действия президента негативно.
«Давайте с Гитлером еще обсудите», — отметил Telegram-канал «Пул № 3».
Ранее власти России на парад Победы в Москве пригласили турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако ответ еще не получили.