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    17 июля 2020, 12:43

    Грузия впустит фрилансеров, готовых остаться в стране на полгода

    Дарья Морозова

    Грузия откроет границы для самозанятых и фрилансеров, которые готовы остаться в стране на полгода и более. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда» со ссылкой на министра экономики страны Натию Турнаву.

    По ее словам, «у Грузии в мире имидж страны, безопасной с эпидемиологической точки зрения», и эту ситуацию можно использовать в интересах государства.

    «Мы говорим об открытии границы таким образом, чтобы защитить здоровье наших граждан, но, с другой стороны, привезти в Грузию граждан всех стран, которые могут работать удаленно», — заключила министр.