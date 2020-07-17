Грузия впустит фрилансеров, готовых остаться в стране на полгода
Грузия откроет границы для самозанятых и фрилансеров, которые готовы остаться в стране на полгода и более. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда» со ссылкой на министра экономики страны Натию Турнаву.
По ее словам, «у Грузии в мире имидж страны, безопасной с эпидемиологической точки зрения», и эту ситуацию можно использовать в интересах государства.
«Мы говорим об открытии границы таким образом, чтобы защитить здоровье наших граждан, но, с другой стороны, привезти в Грузию граждан всех стран, которые могут работать удаленно», — заключила министр.