Грузия впустит фрилансеров, готовых остаться в стране на полгода

По ее словам, «у Грузии в мире имидж страны, безопасной с эпидемиологической точки зрения», и эту ситуацию можно использовать в интересах государства.

«Мы говорим об открытии границы таким образом, чтобы защитить здоровье наших граждан, но, с другой стороны, привезти в Грузию граждан всех стран, которые могут работать удаленно», — заключила министр.