Грузия возобновит международное авиасообщение 1 февраля

Грузия откроет воздушные границы 1 февраля. Страна была на замке с марта 2020 года. Власти разработают правила въезда иностранцев.

«С 1 февраля мы посчитали возможным аннулировать ограничение на регулярные полеты и разрешить всем авиакомпаниям, которые до этого работали в Грузии или захотят начать работать, заниматься своим делом», — приводит ТАСС слова министра экономики и устойчивого развития Натии Турнавы.

Она отметила, что сейчас перед властями стоит задача разработать правила, по которым иностранцев будут впускать в Грузию.

Грузия прекратила авиасообщение с миром в самом начале пандемии коронавируса. Летом 2020 года руководство разрешило некоторым авиакомпаниям в качестве исключения летать в несколько стран, среди которых Германия, Франция, Нидерланды, Греция, Польша и другие.

С марта прошлого года в Грузии выявили 251 974 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 3022 человека.