Грузия потеряла почти $47 млн из-за российских туристов

Угроза жизни за ваши деньги. Airbus пошел на поводу авиакомпаний и доигрался Подробнее

Согласно сведениям Центробанка Грузии, снижение доходов от туризма начали фиксировать с июля, когда был введен запрет на прямые перевозки туристов из России в Грузию и обратно. В июле показатели снизились на 13,3%, то есть до 374,7 миллиона долларов.

Информационно-аналитический департамент МВД Грузии подсчитал, что в июле в страну приехали на 12% меньше россиян, чем в том же месяце 2018 года. В августе это количество снизилось в годовом исчислении на 6% — до почти 253 тысяч человек.

В общей сложности за восемь месяцев текущего года в Грузию приехали 6,2 миллиона туристов, что на 6,1% больше, чем в январе–августе 2018 года. За это время грузинские города посетили 1,3 миллиона россиян (рост на 12,2%), но высокие показатели связаны с ростом посещений Грузии туристами из России в первой половине года.

По приказу президента РФ Владимира Путина с 8 июля российским и грузинским авиакомпаниям запрещено выполнять прямые рейсы между двумя странами. С этого момента доходы Грузии от туристического сектора стали падать.