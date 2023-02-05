Мир 05 февраля 2023, 20:01 Грузия попала в мышеловку Европы Вице-спикер Совфеда Косачев раскритиковал санкционные угрозы ЕС в адрес Грузии РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев напомнил о положении Грузии на международной арене после угроз Евросоюза ввести санкции в случае восстановления авиасообщения с Россией. Мнением сенатор поделился в своем Telegram-канале.

«Евросоюз — Грузию. Не члена ЕС. По вопросу отношений Грузии с третьей страной, также не членом ЕС. Санкции!» — написал он.

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По словам вице-спикера Совфеда, именно так выглядит «полная утрата суверенитета и геополитическое рабство».

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«В европейскую мышеловку к сытым европейским котам Грузия и попала со своими евроустремлениями. Вместе с Молдавией и Украиной. К счастью, не с Россией», — резюмировал Косачев.

Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале поддержал коллегу.

«Именно так выглядит европейский неоколониализм», — подчеркнул он.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Грузия не должна допускать самолеты из России в свое воздушное пространство, иначе страну ждут вторичные санкции.

Ранее глава правящей в Грузии партии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране приветствуют перспективы восстановления воздушного сообщения с Россией.