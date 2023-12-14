14 декабря 2023, 20:59
Грузия получит статус страны — кандидата в ЕС
Глава Евросовета Мишель: Грузии предоставят статус страны — кандидата в ЕС
Грузии предоставили статус кандидата в Евросоюз, такое решение приняли главы государств и правительств стран ЕС на саммите в Брюсселе. Об этом в соцсети Х написал глава Евросовета Шарль Мишель.
«Евросовет предоставил Грузии статус кандидата», — написал европолитик.
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В июне 2022 года такой статус предоставили Украине и Молдавии. Грузии выдвинули 12 условий для получения статуса страны-кандидата. В сентябре 2023 года глава евродипломатии Жозеп Боррель во время поездки в Тбилиси заявил, что страна выполнила три из 12 условий.
Статус страны-кандидата не означает обязательное вступление в Евросоюз, начало переговоров ни к чему не обязывает Брюссель. Турция в этом статусе находится с 1999 года, Черногория с 2010-го, Сербия ждет с 2012 года. Процесс вступления в ЕС Хорватии занял 10 лет.
Власти Молдавии заявили о желании реинтегрировать Приднестровье до вступления в Евросоюз. При менее оптимистичном сценарии власти согласны разбить присоединение к ЕС на два этапа.
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