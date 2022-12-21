Мир 21 декабря 2022, 10:48 Грузия получит от США $450 тысяч на поддержку демократии

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США планируют выделить Грузии около 450 тысяч долларов на «поддержку демократии». Средства будут направлены в рамках программы малых грантов, написал RT.

«Целью программы малых грантов… является выделение грантов на специальные проекты, направленные на поддержку демократии», — говорится в сообщении.

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В стране будут больше уделять внимания таким вопросам как «экономический рост», «гендерное равенство и социальная интеграция», «вовлечение граждан в жизнь общества».

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Максимальная сумма одного гранта не должна превышать 50 тысяч долларов.

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