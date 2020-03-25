    25 марта 2020, 12:13

    Грузия получит 8,2 миллиона евро на развитие гражданского общества

    Ольга Ситникова

    Европейская комиссия планирует выделить 8,2 миллионов евро, чтобы укрепить гражданское общество Грузии. Об этом сообщил сайт RT.

    Главная задача инициативы — укрепить «гражданское общество, а также поощрении прав и основных свобод человека в Грузии»

    Европейская комиссия предполагает, что изменения будут проводить по пяти направлениям. Например, предстоит провести работы над «устойчивостью гражданского общества в Грузии посредством обеспечения благоприятных условий и создания возможностей, а также прозрачности и подотчетности на всех уровнях гражданского общества в инклюзивном порядке и масштабах всей страны» или над «содействием формированию благоприятной среды для социального предпринимательства».

    Другое направление — «повышение компетентности местных организаций гражданского общества для более эффективного выполнения роли надежных проводников управления и развития на местном, региональном и национальном уровнях».

    Действия в четвертой и пятой областях должны усилить влияние организаций гражданского общества, которые борются с изменением климата. Необходимо «поощрять основные права и свободы человека посредством поддержки организаций гражданского общества, занимающихся вопросами защиты прав человека и демократии».

    Получить грант могут НКО, которые учреждены на территории Европейского союза и в Грузии.