Грузия получит 8,2 миллиона евро на развитие гражданского общества

Главная задача инициативы — укрепить «гражданское общество, а также поощрении прав и основных свобод человека в Грузии»

Европейская комиссия предполагает, что изменения будут проводить по пяти направлениям. Например, предстоит провести работы над «устойчивостью гражданского общества в Грузии посредством обеспечения благоприятных условий и создания возможностей, а также прозрачности и подотчетности на всех уровнях гражданского общества в инклюзивном порядке и масштабах всей страны» или над «содействием формированию благоприятной среды для социального предпринимательства».

Другое направление — «повышение компетентности местных организаций гражданского общества для более эффективного выполнения роли надежных проводников управления и развития на местном, региональном и национальном уровнях».

Действия в четвертой и пятой областях должны усилить влияние организаций гражданского общества, которые борются с изменением климата. Необходимо «поощрять основные права и свободы человека посредством поддержки организаций гражданского общества, занимающихся вопросами защиты прав человека и демократии».

Получить грант могут НКО, которые учреждены на территории Европейского союза и в Грузии.