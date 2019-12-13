Грузия подсчитала потери от отмены авиасообщения с Россией

«По нашим подсчетам, из-за авиасанкций наша страна получила доход от сферы туризма на триста миллионов меньше», — заявил глава финансового регулятора.

Также Гвенетадзе отметил, что обещания России ввести торговые санкции привели к тому, что теперь курс национальной валюты Грузии может обесцениться. Пока этого не произошло, но такие ожидания у рынка есть.

Виток обострения между Россией и Грузией начался из-за протестов сторонников оппозиционных партий, которые устроили беспорядки в центре Тбилиси после визита российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия.

Конфликт привел к тому, что 21 июня президент России Владимир Путин своим указом с 8 июля запретил российским авиакомпаниям летать в Тбилиси. Это объяснили обеспечением безопасности российских туристов.

В СМИ прошла информация, что восстановить авиасообщение между двумя государствами планируется в первой половине следующего года.