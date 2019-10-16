Грузия передаст России хакера Сумбаева. Он проходит по делу об убийстве следователя

Власти Грузии экстрадируют хакера Ярослава Сумбаева в Россию. На родине он является одним из фигурантов дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье в октябре 2018 года. Точная дата этапирования пока не известна.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на министра юстиции Грузии Тею Цулукиани, Сумбаев ознакомился с приказом 15 октября. У него еще есть время обратиться в Страсбургский суд для приостановки экстрадиции. По словам министра, это его право.

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«Приказ об экстрадиции Сумбаева был издан 30 сентября 2019 года. Это является одним из тех дел, в рамках которых мы просим по мере необходимости правовые гарантии у любого государства», — приводит агентство слова Цулукиани.

Она отметила, что эти гарантии от России уже получены. Они соответствуют стандартам Европейской конвенции по правам человека и практике Страсбургского суда.

Следователя Евгению Шишкину убили в подмосковном поселке Архангельское Красногорского района 10 октября 2018 года. Она расследовала уголовное дело по мошенничеству с билетами РЖД, которым занималась группа хакеров.

Следствие установило, что организатором этой группы был Сумбаев. Он бежал сначала в Черногорию, а потом оказался в Грузии, где его задержали после обвинения в киберпреступлениях.