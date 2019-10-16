  • Грузия передаст России хакера Сумбаева. Он проходит по делу об убийстве следователя

    16 октября 2019, 13:48

    Андрей Иванов

    Власти Грузии экстрадируют хакера Ярослава Сумбаева в Россию. На родине он является одним из фигурантов дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье в октябре 2018 года. Точная дата этапирования пока не известна.
    Грузия передаст России хакера Сумбаева. Он проходит по делу об убийстве следователя

    Как сообщил ТАСС со ссылкой на министра юстиции Грузии Тею Цулукиани, Сумбаев ознакомился с приказом 15 октября. У него еще есть время обратиться в Страсбургский суд для приостановки экстрадиции. По словам министра, это его право.

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    «Приказ об экстрадиции Сумбаева был издан 30 сентября 2019 года. Это является одним из тех дел, в рамках которых мы просим по мере необходимости правовые гарантии у любого государства», — приводит агентство слова Цулукиани.

    Она отметила, что эти гарантии от России уже получены. Они соответствуют стандартам Европейской конвенции по правам человека и практике Страсбургского суда.

    Следователя Евгению Шишкину убили в подмосковном поселке Архангельское Красногорского района 10 октября 2018 года. Она расследовала уголовное дело по мошенничеству с билетами РЖД, которым занималась группа хакеров.

    Следствие установило, что организатором этой группы был Сумбаев. Он бежал сначала в Черногорию, а потом оказался в Грузии, где его задержали после обвинения в киберпреступлениях.