Грузия отозвала посла из Украины из-за Саакашвили. Политик занял там госдолжность
Позицию страны озвучил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, сообщило издание Imedi News. О разрыве дипломатических отношений с Киевом речи не идет, как и о пересмотре стратегического партнерства двух стран.
«Назначение человека [на государственную должность], осужденного и разыскиваемого грузинской судебной системой, вызвало требующие обсуждения вопросы», — подчеркнул Залкалиани.
В Тбилиси намерены проконсультироваться с послом, чтобы спланировать дальнейшие шаги.
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, в котором назначил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ страны. Сначала политика хотели сделать вице-премьером по реформам, но эта попытка провалилась.
По словам эксперта, присутствие Саакашвили в исполнительной власти Украины означает, что какие-либо серьезные разговоры между Киевом и Москвой невозможны.