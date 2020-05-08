Грузия отозвала посла из Украины из-за Саакашвили. Политик занял там госдолжность

Грузинские власти решили отозвать своего посла в Киеве. Теймураз Шарашенидзе вернется в Тбилиси для консультаций. Поводом для этого стало назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на госдолжность на Украине.

Позицию страны озвучил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, сообщило издание Imedi News. О разрыве дипломатических отношений с Киевом речи не идет, как и о пересмотре стратегического партнерства двух стран.

«Назначение человека [на государственную должность], осужденного и разыскиваемого грузинской судебной системой, вызвало требующие обсуждения вопросы», — подчеркнул Залкалиани.

В Тбилиси намерены проконсультироваться с послом, чтобы спланировать дальнейшие шаги.

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, в котором назначил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ страны. Сначала политика хотели сделать вице-премьером по реформам, но эта попытка провалилась.

По словам эксперта, присутствие Саакашвили в исполнительной власти Украины означает, что какие-либо серьезные разговоры между Киевом и Москвой невозможны.