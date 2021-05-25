Грузия откроет сухопутные границы с 1 июня

Оперштаб правительственного координационного совета Грузии по борьбе с пандемией решил открыть сухопутные границы для путешественников с 1 июня. Попасть в страну по земле можно будет только после вакцинации и с отрицательным результатом теста на ковид.

«Координационный совет принял решение об открытии сухопутных границ с 1 июня. Сухопутные границы откроются, и их пересечение будет возможным с документом, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации и с отрицательным ответом на ПЦР-тест», — приводит ТАСС слова главы оперштаба Георгия Гибрадзе на брифинге.

Сухопутные границы Грузии закрыли 20 марта 2020 года из-за стремительного распространения коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии грузинские медики выявили почти 340 тысяч случаев ковида. От последствий заражения коронавирусом умерли 4654 человека.

В начале мая из-за сложной эпидемической ситуации в Грузии на несколько дней приостановили работу общественного транспорта. Под запрет тогда не попали междугородние перевозки и работа такси.