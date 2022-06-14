Грузия отказалась уступать Украине «очередь» в Евросоюз

Грузия больше других претендентов заслуживает статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, его слова процитировало издание Jam News. Премьер-министр в своем заявлении имел в виду Молдавию и Украину.

«Если открытый конфликт — один из критериев получения статуса, то мы так не хотим. Мы требуем заслуженного статуса», — подчеркнул Гарибашвили.

Среди тройки претендентов Грузия «на 10 голов впереди по всем направлениям», заявил премьер-министр. А по многим параметрам страна опережает некоторые государства в составе Евросоюза, отметил Гарибашвили.

Компания GORBI по запросу местного телевидения провела опрос. Он показал, что большинство жителей Грузии выступает против введения антироссийских санкций и вмешательства в ситуацию на Украине.