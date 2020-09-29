Грузия отказала в военном транзите Азербайджану и Армении

Власти Грузии приняли решение запретить транзит оружия Армении и Азербайджану через свою территорию. Об этом заявил глава парламентского комитета обороны и безопасности Ираклий Сесиашвили.

Депутат подчеркнул, что обе конфликтующие в непризнанном Нагорном Карабахе приняли позицию Грузии, сообщил. Он также отметил, что Грузия призывает к прекращению военных действий и возвращению к переговорам для урегулирования конфликта.

«У Грузии нейтральные позиции в отношении этого конфликта по понятным причинам, так как у нас особые добрососедские отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией», — заключил Сесиашвили. Его цитирует Sputnik Грузии

Военные действия между Арменией и Азербайджаном начались утром 27 сентября из-за неразрешенного уже 30 лет территориального конфликта. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Жертвы есть как среди армянских, так и азербайджанских военнослужащих и мирного населения.