Грузия окончательно отказалась от участия в Договоре по открытому небу
В Министерстве иностранных дел Грузии подчеркнули, что страна не будет принимать участие в Договоре по открытому небу. Призывы России не изменят решение властей. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт ведомства.
«Грузинская сторона не принимает полетов России и сама не участвует в наблюдательных полетах на территории РФ. Грузия в течение всех этих лет вела последовательную политику», — отметили в министерстве.
Представители ведомства подчеркнули, что принятое в 2012 году решение продолжит действовать.