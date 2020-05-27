Грузия окончательно отказалась от участия в Договоре по открытому небу

«Грузинская сторона не принимает полетов России и сама не участвует в наблюдательных полетах на территории РФ. Грузия в течение всех этих лет вела последовательную политику», — отметили в министерстве.

Представители ведомства подчеркнули, что принятое в 2012 году решение продолжит действовать.