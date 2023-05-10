Мир 10 мая 2023, 15:49 Грузия обсудит на Совбезе вопрос введения трехмесячного визового режима для россиян Зурабишвили призвала обсудить на Совбезе введение визового режима для россиян РИА «Новости»

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Правительство Грузии на заседании Совета национальной безопасности обсудит вопрос введения трехмесячного визового режима для граждан России. С таким заявлением выступила на брифинге президент республики Саломе Зурабишвили, передал ТАСС.

«Я не раз требовала, и сейчас уже точно настало время, чтобы собрался Совет безопасности и рассмотрел введение трехмесячных виз [для граждан России]», — сказала Зурабишвили.

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Глава государства отметила необходимость такого шага для Грузии, исходя из внутренних вызовов. По ее словам, отмена визового режима со стороны России станет причиной напряжение между политическими силами.

«Это [отмена виз] вызовет определенное напряжение, во всяком случае между партиями», — добавила глава государства.

Она подчеркнула, что грузины хорошо понимают, что Россия предприняла такой шаг, исходя из своих интересов.

Ранее лидер республики сочла провокационным упразднение визового режима с Грузией.