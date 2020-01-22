Грузия обратилась к Нидерландам с просьбой повлиять на Россию

«Мы очень ценим поддержку со стороны Нидерландов суверенитета и территориальной целостности Грузии, участие представителей этой страны в Миссии ЕС по наблюдению в Грузии (работает после войны-2008 — прим.ред.)», — заявил Залкалиани.

Министр рассказал, что Стеф Блок посетит «линию оккупации» — границу Грузии и Южной Осетии.

Залкалиани отметил, что в переговорах с главой дипломатического ведомства Нидерландов он обсудил вопросы «оккупированных территорий», а также «шагов России по их фактической аннексии».

«Мы считаем необходимым большее вовлечение международного сообщества, максимальное использование всех международных форматов и механизмов, чтобы Россия выполнила обязательства по Соглашению от 12 августа 2008 года», — заявил глава грузинского МИД. Он выразил надежду, что «друзья и партнеры» окажут Грузии поддержку в этом.

Отмечается, что Россия не раз заявляла о выполнении со своей стороны всех обязательств по Соглашению 2008 года.