Грузия не пустила россиян через границу. Они пытались вернуться домой

Грузия не пустила из Армении россиян, которые хотели сухопутным путем вернуться на родину. Застрявшим в Армении гражданам России пока еще можно добраться домой на самолете, что и рекомендуют сделать в посольстве.

«Диппредставительство рекомендует россиянам, застрявшим в Армении из-за режима ЧП, воспользоваться пока еще имеющейся возможностью — авиасообщением», — сообщил Sputnik со ссылкой на посольство России в Армении.

Дипломаты напомнили, что на 29 и 30 марта запланированы рейсы «Аэрофлота» из Еревана в Москву.

Грузия закрыла свои границы с Арменией и Азербайджаном для физических лиц 13 марта. Это значит, что граждане третьих стран, в том числе России, не могут пересечь эту границу, чтобы попасть на территорию Грузии. Премьер-министр Георгий Гахария ввел эту меру, чтобы не допустить распространения коронавируса.

В Грузии, по последней информации, зафиксировали 90 случаев заражения коронавирусом.

Россия полностью закроет свои границы с 30 марта. Проехать по суше нельзя будет даже через Белоруссию.