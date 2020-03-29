Грузия не пустила россиян через границу. Они пытались вернуться домой
«Диппредставительство рекомендует россиянам, застрявшим в Армении из-за режима ЧП, воспользоваться пока еще имеющейся возможностью — авиасообщением», — сообщил Sputnik со ссылкой на посольство России в Армении.
Дипломаты напомнили, что на 29 и 30 марта запланированы рейсы «Аэрофлота» из Еревана в Москву.
Грузия закрыла свои границы с Арменией и Азербайджаном для физических лиц 13 марта. Это значит, что граждане третьих стран, в том числе России, не могут пересечь эту границу, чтобы попасть на территорию Грузии. Премьер-министр Георгий Гахария ввел эту меру, чтобы не допустить распространения коронавируса.
В Грузии, по последней информации, зафиксировали 90 случаев заражения коронавирусом.
Россия полностью закроет свои границы с 30 марта. Проехать по суше нельзя будет даже через Белоруссию.