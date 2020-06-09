    09 июня 2020, 09:53

    Грузия намерена возобновить производство штурмовиков Су-25

    Анастасия Кременчугская

    Ираклий Гарибашвили, министр обороны Грузии, заявил, что страна имеет все ресурсы для того, чтобы восстанавливать, производить и продавать штурмовики Су-25. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на иностранный телеканал.

    «У нас сегодня есть абсолютно все ресурсы, технические, интеллектуальные или человеческие, чтобы самим, своими силами ремонтировать, восстанавливать Су-25, выпускать, производить новые и продавать», — отметил Гарибашвили.

    По его мнению, в мире происходит много конфликтов, и страны выражают высокий интерес к такому типу самолетов с целью обороны.

    Министр также ответил, что в скором времени начнется работа над производством гранатометов, гранат и ракет в соответствии со стандартами НАТО.