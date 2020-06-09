Грузия намерена возобновить производство штурмовиков Су-25
Ираклий Гарибашвили, министр обороны Грузии, заявил, что страна имеет все ресурсы для того, чтобы восстанавливать, производить и продавать штурмовики Су-25. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на иностранный телеканал.
«У нас сегодня есть абсолютно все ресурсы, технические, интеллектуальные или человеческие, чтобы самим, своими силами ремонтировать, восстанавливать Су-25, выпускать, производить новые и продавать», — отметил Гарибашвили.
По его мнению, в мире происходит много конфликтов, и страны выражают высокий интерес к такому типу самолетов с целью обороны.
Министр также ответил, что в скором времени начнется работа над производством гранатометов, гранат и ракет в соответствии со стандартами НАТО.