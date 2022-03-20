Грузия и НАТО проведут совместные компьютерные учения

В Грузии 20 марта стартуют компьютерные учения, которые будут проходить совместно со странами-участниками и партнерами НАТО. Они пройдут в учебно-оценочном центре JTEC до 25 марта.

В пресс-службе мин обороны Грузии сообщили, что в учениях будут задействованы представители 23 стран-членов и партнеров НАТО, сообщила газета «Известия».

«Участники будут развивать навыки, необходимые для планирования операций с помощью компьютерного моделирования, а также обмениваться знаниями и опытом», — приводится фрагмент сообщения грузинского ведомства.

В Минобороны Грузии добавили, что обучение поможет повысить оперативную совместимость между грузинскими военнослужащими и НАТО и стран-партнеров.

Это уже третьи по счету учения. Они включают в себя компьютерное обучение и не являются полевыми.

В ночь на 19 марта корпус морской пехоты США подтвердил сообщения о крушении самолета своих ВВС на учениях НАТО Cold Response в Норвегии. На борту самолета находились четыре человека. Поисково-спасательную операцию начали вести гражданские власти Норвегии.