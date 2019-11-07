Грузия и Армения смогут летать в свободном пространстве

По информации сайта «Аргументы и факты», это сократит расход топлива авиакомпаний и сделает перелеты более экологичными.

Над проектом присоединения к свободному воздушному пространству Грузия и Армения работают с 2017 года.

«Мы даем возможность авиакомпаниям, которые в условиях одного маршрута будут пересекать Грузию и Армению, выбрать кратчайший путь передвижения, сэкономить время и топливо и, соответственно, более эффективно расходовать деньги», — заявил гендиректор «Грузаэронавигации» Гоча Мезвришвили.

По оценкам экспертов, к 2022 году свободные воздушные маршруты полностью внедрят в Европе.