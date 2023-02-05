Мир 05 февраля 2023, 17:31 Грузии пригрозили санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией Евросоюз пригрозил Грузии санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией РИА «Новости»

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Власти Грузии должны полностью придерживаться принятых в отношении России авиационных ограничений, иначе страна ощутит на себе вторичные санкции. Об этом в ответ на запрос изданию Netgazeti сказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Нам известно, что начались дискуссии о вероятном возобновлении авиационного сообщения Грузии и России. Мы призываем власти Грузии соблюдать антироссийские санкции Евросоюза в авиационной сфере, не пытаясь их обойти», — ответил он.

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Стано отметил, что российским авиакомпаниям из-за санкций стало труднее поддерживать самолеты в рамках принятых международных технических стандартах.

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«Поэтому Грузия не должна допускать самолеты из России в свое воздушное пространство», — добавил он.

Ранее глава правящей в Грузии партии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна приветствует перспективы вероятного восстановления воздушного сообщения с Россией. Он отметил, что для грузинского народа это очень важно.

Однако позднее президент страны Саломе Зурабишвили выступила против возобновления авиасообщения с РФ.