05 февраля 2023, 17:31
Грузии пригрозили санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией
Евросоюз пригрозил Грузии санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией
Власти Грузии должны полностью придерживаться принятых в отношении России авиационных ограничений, иначе страна ощутит на себе вторичные санкции. Об этом в ответ на запрос изданию Netgazeti сказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Нам известно, что начались дискуссии о вероятном возобновлении авиационного сообщения Грузии и России. Мы призываем власти Грузии соблюдать антироссийские санкции Евросоюза в авиационной сфере, не пытаясь их обойти», — ответил он.
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Стано отметил, что российским авиакомпаниям из-за санкций стало труднее поддерживать самолеты в рамках принятых международных технических стандартах.
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«Поэтому Грузия не должна допускать самолеты из России в свое воздушное пространство», — добавил он.
Ранее глава правящей в Грузии партии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна приветствует перспективы вероятного восстановления воздушного сообщения с Россией. Он отметил, что для грузинского народа это очень важно.
Однако позднее президент страны Саломе Зурабишвили выступила против возобновления авиасообщения с РФ.
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